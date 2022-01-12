Гамбия обыграла Мавританию в типичном для КАНа матче

Матч Кубка африканских наций Мавритания - Гамбия начался с задержкой в 45 минут из-за скандала в предыдущей встрече, которую планировали доиграть из-за того, что арбитр по ошибке досрочно увел команды с поля, дав финальный свисток. Перед началом противостояния организаторы перемудрили с гимнами, включая три раза не то.

Что касается игры, традиционно был забит только один гол. Абли Джаллоу отличился на 10-й минуте и принес Габону победу (1:0).