Гамбия обыграла Мавританию в типичном для КАНа матче

Матч Кубка африканских наций Мавритания - Гамбия начался с задержкой в 45 минут из-за скандала в предыдущей встрече, которую планировали доиграть из-за того, что арбитр по ошибке досрочно увел команды с поля, дав финальный свисток. Перед началом противостояния организаторы перемудрили с гимнами, включая три раза не то.
Что касается игры, традиционно был забит только один гол. Абли Джаллоу отличился на 10-й минуте и принес Габону победу (1:0).
Протокол игры
|Мавритания
|0:1
|Гамбия
|10' Джаллоу Абли (0:1)
Диоп Бабакар III • Деллахи Яли • Н'Диайе Альмике 30' 65' ( Тиам Идрисса ( 65') • Абейд Али • Уэйбиб Эль-Хасен 80' ( Ба Адама ( 80') • Карамоко Сулейман 46' ( Абу Демба Аруна ( 46') • Фофана Гессума • Тьям Абдулкадер 66' ( Камара Умар ( 66') • Абдаллахи Махмуд 59' ( Дукара Сулейман ( 59') • Камара Абубакар • Ба Пап 28'
Запасные: Ндиайе Мбакке • Абдеррахман Хуссен • Диарра Диадье • Танжи Эмея • Кулибали Ибраима • Якуб Сиди • Ба Абдул
Жобе Моду • Адамс Эбу • Колли Омар • Гомес Джеймс 82' ( Санне Бубакарр ( 82') • Турей Ибу • Колли Эбрима 56' 74' ( Джаллоу Ламин ( 74') • Жанье Па-Моду • Марре Сулейман • Барроу Муса • Джаллоу Абли 64' ( Дарбо Дембо ( 64') • Сисей Ассан 64' ( Дарбо Эбрима ( 64')
Запасные: Бадамоси Мохамед • Травалли Бубакарр • Мбай Мохаммед • Джобе Бубакарр • Нжие Юсуфа • Сиби Шейх • Нгум Дауда • Сохна Эбрима
12 января. Стадион "Лимбе".
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