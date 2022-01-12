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Кубок африканских наций

Гамбия обыграла Мавританию в типичном для КАНа матче

12 Января 2022 • 21:40 Комментировать
Мавритания
0:1
Гамбия
окончен

Матч Кубка африканских наций Мавритания - Гамбия начался с задержкой в 45 минут из-за скандала в предыдущей встрече, которую планировали доиграть из-за того, что арбитр по ошибке досрочно увел команды с поля, дав финальный свисток. Перед началом противостояния организаторы перемудрили с гимнами, включая три раза не то.

Что касается игры, традиционно был забит только один гол. Абли Джаллоу отличился на 10-й минуте и принес Габону победу (1:0).

Протокол игры  
Мавритания 0:1 Гамбия
    10' Джаллоу Абли (0:1)
Диоп Бабакар III Деллахи Яли Н'Диайе Альмике   30'   65' (Тиам Идрисса (   65') Абейд Али Уэйбиб Эль-Хасен   80' (Ба Адама (   80') Карамоко Сулейман   46' (Абу Демба Аруна (   46') Фофана Гессума Тьям Абдулкадер   66' (Камара Умар (   66') Абдаллахи Махмуд   59' (Дукара Сулейман (   59') Камара Абубакар Ба Пап   28'
Запасные: Ндиайе Мбакке Абдеррахман Хуссен Диарра Диадье Танжи Эмея Кулибали Ибраима Якуб Сиди Ба Абдул
Жобе Моду Адамс Эбу Колли Омар Гомес Джеймс   82' (Санне Бубакарр (   82') Турей Ибу Колли Эбрима   56'   74' (Джаллоу Ламин (   74') Жанье Па-Моду Марре Сулейман Барроу Муса Джаллоу Абли   64' (Дарбо Дембо (   64') Сисей Ассан   64' (Дарбо Эбрима (   64')
Запасные: Бадамоси Мохамед Травалли Бубакарр Мбай Мохаммед Джобе Бубакарр Нжие Юсуфа Сиби Шейх Нгум Дауда Сохна Эбрима
12 января. Стадион "Лимбе".

 

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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
окончен Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
Идет 5 минута Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
13.01  22:00 Кабо-Верде ... Буркина-Фасо 3.85 2.80 2.30
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