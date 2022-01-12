Хаос на Кубке Африки продолжается - организаторы трижды включили неверный гимн сборной Мавритании

По всей видимости, на организацию Кубка африканских наций действительно сказались громкие высказывания различных экспертов, уверявших общество в высоком уровне турнира. На деле же пока доказать это не получилось – после судейского скандала в матче между сборными Туниса и Мали, с неприятного инцидента началась и встреча Мавритании с Гамбией.

Дело в том, что перед стартовым свистком не прозвучал гимн мавританцев – звукорежиссеры трижды включали неверную аудиодорожку, чем вызвали недовольство представителей команды.

Не сумев вовремя найти правильную версию, организаторы просто решили перейти к исполнению гимна Гамбии.

К слову, на данный момент на сайте Liveresult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция данного поединка. По состоянию на 36-ю минуту гамбийцы минимально ведут в счете.