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Кубок африканских наций

Хаос на Кубке Африки продолжается - организаторы трижды включили неверный гимн сборной Мавритании

12 Января 2022 • 20:25 Комментировать
Мавритания
0:1
Гамбия
2.95 2.80 2.80
перерыв

По всей видимости, на организацию Кубка африканских наций действительно сказались громкие высказывания различных экспертов, уверявших общество в высоком уровне турнира. На деле же пока доказать это не получилось – после судейского скандала в матче между сборными Туниса и Мали, с неприятного инцидента началась и встреча Мавритании с Гамбией.

Дело в том, что перед стартовым свистком не прозвучал гимн мавританцев – звукорежиссеры трижды включали неверную аудиодорожку, чем вызвали недовольство представителей команды.

Не сумев вовремя найти правильную версию, организаторы просто решили перейти к исполнению гимна Гамбии.

К слову, на данный момент на сайте Liveresult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция данного поединка. По состоянию на 36-ю минуту гамбийцы минимально ведут в счете.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Гамбии сборная Мавритании
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МАВРИТАНИЯ ГАМБИЯ
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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
Идет 45 минута Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
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Сегодня, 12 Января
20:25 · Кубок Африки
Хаос на Кубке Африки продолжается - организаторы трижды включили неверный гимн сборной Мавритании
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