Салах попал под волну критики за селфи с тренером сборной Нигерии

В стартовом туре групповой стадии Кубка Африки сборная Египта под предводительством нападающего Мохамеда Салаха встречалась с командой Нигерии. Игра завершилась минимальным поражением «фараонов» со счетом 0:1. Звездный форвард «Ливерпуля» провел неудачный матч, отметившись лишь одним заблокированным ударом.

После окончания игры к Мохамеду подбежал один из представителей тренерского штаба соперника, чтобы сделать селфи. Салах, несмотря на неудачу в матче, согласился сфотографироваться с нигерийцем, сообщается в телеграм-канале «Матч ТВ».

Этот поступок египтянина многим не понравился. По мнению болельщиков, Салах не должен был так поступать после провального выступления.