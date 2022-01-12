Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Салах попал под волну критики за селфи с тренером сборной Нигерии

12 Января 2022 • 11:10 Комментировать
Нигерия
1:0
Египет
окончен

В стартовом туре групповой стадии Кубка Африки сборная Египта под предводительством нападающего Мохамеда Салаха встречалась с командой Нигерии. Игра завершилась минимальным поражением «фараонов» со счетом 0:1. Звездный форвард «Ливерпуля» провел неудачный матч, отметившись лишь одним заблокированным ударом.

После окончания игры к Мохамеду подбежал один из представителей тренерского штаба соперника, чтобы сделать селфи. Салах, несмотря на неудачу в матче, согласился сфотографироваться с нигерийцем, сообщается в телеграм-канале «Матч ТВ».

Этот поступок египтянина многим не понравился. По мнению болельщиков, Салах не должен был так поступать после провального выступления.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Сборная Египта Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.01  16:00 Тунис ... Мали 2.70 2.80 3.10
12.01  19:00 Мавритания ... Гамбия 2.70 2.85 3.00
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 16.50 5.60 1.24
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
11:10 · Кубок Африки
Салах попал под волну критики за селфи с тренером сборной Нигерии
11 Января
23:53 · Кубок Африки
Судан и Гвинея-Бисау сыграли по нулям
18:40 · Кубок Африки
​Нигерия – Египет - 1:0 (закончен) 3
00:03 · Кубок Африки
Сборная Габона переиграла команду Коморских островов
10 Января
21:10 · Кубок Африки
Гвинея и Марокко минимально победили
17:56 · Кубок Африки
Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте
00:47 · Кубок Африки
Футболист девять месяцев игнорировал вызов в сборную Кабо-Верде, спутав сообщение от главного тренера со спамом
09 Января
23:54 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию, проведя почти весь матч в большинстве
20:57 · Кубок Африки
Голы с пенальти принесли победу Камеруну на старте Кубка африканских наций
18:30 · Кубок Африки
Камерун – Буркина-Фасо - 2:1 (закончен)
16:40 · Кубок Африки
​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали
08 Января
21:54 · Кубок Африки
Легендарный Роже Милла «бросил перчатку» арабским странам Африки
15:30 · Кубок Африки
Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира» 4
06 Января
18:07 · Кубок Африки
​Обамеянг и Лемина заболели коронавирусом после вечеринки (видео) видео
15:49 · Кубок Африки
​Обамеянг заболел коронавирусом перед стартом Кубка Африки
Все новости
Рекомендуем