Ихеаначо круче Салаха: Нигерия без усилий справилась с Египтом, Эджуке загубил пару моментов

Во вторник состоялось центральное противостояние первого тура группового этапа Кубка Африканских наций – нигерийцы схлестнулись с египтянами.

Сборная Египта доминировала в Кубке Африки в период 2006 – 2010 годов, когда выиграла три трофея с лагами в два года. Всего у египтян семь побед на континентальном турнире, а у нигерийцев, которые завоевали свой последний подобный трофей в 2013 году, – три. По громкости вывески с этим матчем на нынешнем групповом этапе могла соперничать только встреча Алжира и Кот-дꞌИвуара.

Когда команды проводят первый тур, за плечами у них нет очков, и им не от чего отталкиваться. «Фараоны» со стартового свистка отошли назад и не предпринимали особых попыток взять инициативу в свои руки. На двенадцатой минуте Карлушу Кейрушу пришлось выполнять первую замену – вместо травмировавшегося Тавфика появился Абдель Монейм. Как номинальные гости оборонялись до этого, так и продолжили они делать это после.

«Суперорлы» создали свои моменты в районе получаса игры, и второй из них оказался реализован. Сначала Арибо покатил проникающий пас на левый полуфланг Саймону Мозесу, который попал в падении с острого угла в сетку с внешней стороны. Вскоре же Арибо встретился с мячом на подборе и коротко ассистировал Ихеаначо, вогнавшему снаряд в правый угол (1:0). Североафриканская сборная после этого улучшила свой процент владения мячом, но так ничего и не создала до перерыва.

Выйдя на второй тайм, египтяне не смогли добавить своей игре хороших качеств. На 51-й минут они должны были благодарить перекладину за то, что не пропустили. Эйна навесил с правой стороны на ближнюю штангу, Авонийи пробил головой, и Эль-Шенави перевёл сферу в верхнюю стойку. Авонийи сигнализировал арбитру, что мяч срикошетила за ленточку ворот, но было чётко видно, что на самом деле створ остался нетронутым. А вот Эйна, похоже, делал подачу уже из-за лицевой, однако это не привлекло внимание судейской бригады.

В общем, «фараоны» не сделали серьёзную заявку на ничью, то есть не организовали для чужих ворот реальных угроз. Кое-какая попытка выйти один на один была у звёздного Салаха, но в той ситуации здорово сыграл Окойе. В составе «суперорлов» появился на замену представитель московского ЦСКА Эджуке, дважды опасно пробивавший из зоны правого инсайда, но не переигравший Эль-Шенави. Из-за травмы у сборной Нигерии произошла замена Омеруо, а заслуженные три очка от подопечных Августина Эгуавона никуда не делись.

Кирилл Иванцов