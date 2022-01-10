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Кубок африканских наций

Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте

10 Января 2022 • 17:56 Комментировать
Сенегал
1:0
Зимбабве
окончен

На Кубке Африки в борьбу вступают команды из группы В. Сборные Сенегала и Зимбабве в основное время не смогли порадовать своих болельщиков голами. Номинальные хозяева чаще контролировали мяч и наносили удары, но у противника было больше попаданий в створ ворот. На турнире едва не была зафиксирована первая нулевая ничья, но се на седьмой компенсированной минуте Садио Мане с пенальти вырвал победу для Сенегала - 1:0.

Протокол игры  
Сенегал 1:0 Зимбабве
(1:0) Мане Садио 90'    
Дьенг Сени М'Байе Ибрахим Сиссе Пап Абу Диалло Абду Балло-Туре Фоде Сарр Буна Куйяте Шейку Гуэйе Идрисса Диа Булайе   77' (Гуйе Пап (   77') Мане Садио Кейта Бальде   31'   64' (Диалло Хабиб (   64')
Запасные: Н'Диайе Лум Лопи Жозеф Наме Мустафа
Мхари Петрос Чимвемве Такудзва Таквара Джон Хадебе Тинейдж   52' Басера Онисмор Мадзонгве Келвин   90' Вади Исмаэль Мусона Ноуледж   88' (Never Tigere (   88') Бенью Кандай   71' (Камусоко Табани (   71') Кангва Брюс Prince Dube   46' (Кадевере Тино (   46')
Запасные: Martin Mapisa Мойо Дэвид Мадиму Алек Мудува Питер Talbert Shumba Махачи Кудакваше Мускве Адмирал Мурвира Годноус
10 января. Стадион "Stade Kouekong".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Зимбабве
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окончен Сенегал 1:0 Зимбабве 1.40 4.40 8.50
Идет 19 минута Марокко 0:0 Гана 2.40 2.90 3.45
Идет 19 минута Гвинея 0:0 Малави 1.55 3.70 7.60
10.01  22:00 Коморские острова ... Габон 3.70 3.00 2.25
11.01  16:00 Алжир ... Сьерра-Леоне 1.11 7.20 59.00
11.01  19:00 Нигерия ... Египет 3.00 2.85 2.75
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