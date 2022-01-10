Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте

На Кубке Африки в борьбу вступают команды из группы В. Сборные Сенегала и Зимбабве в основное время не смогли порадовать своих болельщиков голами. Номинальные хозяева чаще контролировали мяч и наносили удары, но у противника было больше попаданий в створ ворот. На турнире едва не была зафиксирована первая нулевая ничья, но се на седьмой компенсированной минуте Садио Мане с пенальти вырвал победу для Сенегала - 1:0.