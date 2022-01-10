Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте

На Кубке Африки в борьбу вступают команды из группы В. Сборные Сенегала и Зимбабве в основное время не смогли порадовать своих болельщиков голами. Номинальные хозяева чаще контролировали мяч и наносили удары, но у противника было больше попаданий в створ ворот. На турнире едва не была зафиксирована первая нулевая ничья, но се на седьмой компенсированной минуте Садио Мане с пенальти вырвал победу для Сенегала - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Мане Садио 90'
Дьенг Сени • М'Байе Ибрахим • Сиссе Пап Абу • Диалло Абду • Балло-Туре Фоде • Сарр Буна • Куйяте Шейку • Гуэйе Идрисса • Диа Булайе 77' ( Гуйе Пап ( 77') • Мане Садио • Кейта Бальде 31' 64' ( Диалло Хабиб ( 64')
Запасные: Н'Диайе Лум • Лопи Жозеф • Наме Мустафа
Мхари Петрос • Чимвемве Такудзва • Таквара Джон • Хадебе Тинейдж • 52'Басера Онисмор • Мадзонгве Келвин • 90'Вади Исмаэль • Мусона Ноуледж 88' ( Never Tigere ( 88') • Бенью Кандай 71' ( Камусоко Табани ( 71') • Кангва Брюс • Prince Dube 46' ( Кадевере Тино ( 46')
Запасные: Martin Mapisa • Мойо Дэвид • Мадиму Алек • Мудува Питер • Talbert Shumba • Махачи Кудакваше • Мускве Адмирал • Мурвира Годноус
10 января. Стадион "Stade Kouekong".
Бан пользователя