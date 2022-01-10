Футболист девять месяцев игнорировал вызов в сборную Кабо-Верде, спутав сообщение от главного тренера со спамом

В воскресенье стартовал Кубок африканских наций – в одном из двух матчей дня встречались сборные Эфиопии и Кабо-Верде. В стартовом составе номинальных гостей поля вышел защитник «Шэмрок Роверс» Роберто Лопеш, с которым в 2019 произошел курьезный инцидент.

Дело в том, что главный тренер в течение девяти месяцев не мог достучаться до игрока, отправляя ему сообщения в социальные сети. Наставник искал футболистов для усиления состава национальной команды страны с населением всего в 500 тысяч человек, а у Лопеша оказались африканские корни.

Сам игрок не читал письма от тренера, спутав их со спамом – его смутил португальский язык, на котором ему приходили уведомления, передает Eurosport. Только спустя некоторое время он додумался вбить текст в переводчик. «В молодости я часто получал звонки от людей, которые представлялись агентами английских клубов, но это были розыгрыши», - объяснил случившееся Лопеш.