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Кубок африканских наций

Футболист девять месяцев игнорировал вызов в сборную Кабо-Верде, спутав сообщение от главного тренера со спамом

10 Января 2022 • 00:47 Комментировать
Эфиопия
0:1
Кабо-Верде
окончен

В воскресенье стартовал Кубок африканских наций – в одном из двух матчей дня встречались сборные Эфиопии и Кабо-Верде. В стартовом составе номинальных гостей поля вышел защитник «Шэмрок Роверс» Роберто Лопеш, с которым в 2019 произошел курьезный инцидент.

Дело в том, что главный тренер в течение девяти месяцев не мог достучаться до игрока, отправляя ему сообщения в социальные сети. Наставник искал футболистов для усиления состава национальной команды страны с населением всего в 500 тысяч человек, а у Лопеша оказались африканские корни.

Сам игрок не читал письма от тренера, спутав их со спамом – его смутил португальский язык, на котором ему приходили уведомления, передает Eurosport. Только спустя некоторое время он додумался вбить текст в переводчик. «В молодости я часто получал звонки от людей, которые представлялись агентами английских клубов, но это были розыгрыши», - объяснил случившееся Лопеш.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кабо-Верде Роберт Лопеш
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окончен Камерун 2:1 Буркина-Фасо 1.60 3.55 6.60
окончен Эфиопия 0:1 Кабо-Верде 4.15 3.05 2.07
10.01  16:00 Сенегал ... Зимбабве 1.40 4.40 8.50
10.01  19:00 Марокко ... Гана 2.40 2.90 3.45
10.01  19:00 Гвинея ... Малави 1.55 3.70 7.60
10.01  22:00 Коморские острова ... Габон 3.70 3.00 2.25
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