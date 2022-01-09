​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали

Голкипер «Челси» Эдуар Менди оказался в числе троих игроков сборной Сенегала, которые сдали положительный тест на COVID-19 перед стартом Кубка африканских наций. Также коронавирусом заболели защитник Калиду Кулибали и форвард Фамара Дьедиу. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Таким образом, кадровая ситуация в сборной Сенегала серьёзно усложнилась. Ранее шесть футболистов команды остались в Дакаре, сдав положительные тесты на коронавирус в среду.

Сборная Сенегала проведёт свой стартовый матч на Кубке африканских наций в понедельник, 10 января. Команда сыграет против сборной Зимбабве.