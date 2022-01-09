Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали

09 Января 2022 • 16:40 Комментировать
Сенегал
...
Зимбабве
1.40 4.50 9.00
Через 21 ч. 13 мин.

Голкипер «Челси» Эдуар Менди оказался в числе троих игроков сборной Сенегала, которые сдали положительный тест на COVID-19 перед стартом Кубка африканских наций. Также коронавирусом заболели защитник Калиду Кулибали и форвард Фамара Дьедиу. Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Таким образом, кадровая ситуация в сборной Сенегала серьёзно усложнилась. Ранее шесть футболистов команды остались в Дакаре, сдав положительные тесты на коронавирус в среду.

Сборная Сенегала проведёт свой стартовый матч на Кубке африканских наций в понедельник, 10 января. Команда сыграет против сборной Зимбабве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Сборная Сенегала Калиду Кулибали Эдуар Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СЕНЕГАЛ ЗИМБАБВЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.01  19:00 Камерун ... Буркина-Фасо 1.57 3.50 7.60
09.01  22:00 Эфиопия ... Кабо-Верде 4.40 3.05 2.02
10.01  16:00 Сенегал ... Зимбабве 1.40 4.50 9.00
10.01  19:00 Марокко ... Гана 2.10 2.90 4.30
10.01  19:00 Гвинея ... Малави 1.52 3.80 7.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
18:30 · Кубок Африки
Камерун – Буркина-Фасо: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:40 · Кубок Африки
​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали
08 Января
21:54 · Кубок Африки
Легендарный Роже Милла «бросил перчатку» арабским странам Африки
15:30 · Кубок Африки
Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира» 2
06 Января
18:07 · Кубок Африки
​Обамеянг и Лемина заболели коронавирусом после вечеринки (видео) видео
15:49 · Кубок Африки
​Обамеянг заболел коронавирусом перед стартом Кубка Африки
05 Января
20:53 · Кубок Африки
«Своим больше, чужим меньше» - в Камеруне сократили посещаемость стадионов в преддверии КАФ
04 Января
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Сарр отправится в сборную, но только для обследования – ранее в Сенегале угрожали «Уотфорду»
02 Января
12:26 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» не отпускает игрока на Кубок Африки, Сенегал может обратиться в ФИФА
01 Января
21:12 · Кубок Африки
Сборная Кот-д’Ивуара потеряла голкипера из-за допинга 1
31 Декабря
13:51 · Кубок Африки
Звезда сборной Нигерии пропустит Кубок Африки 1
09:58 · Кубок Африки
Четыре игрока сборной Камеруна заразились коронавирусом в преддверии Кубка Африки
30 Декабря
08:18 · Кубок Африки
Сборная Нигерии представила нового главного тренера
26 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки
24 Декабря
19:50 · Кубок Африки
Виейра: «К Кубку Африки стоит отнестись с таким же уважением, как к чемпионату Европы» 1
Все новости
Рекомендуем