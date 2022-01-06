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Кубок африканских наций

​Обамеянг и Лемина заболели коронавирусом после вечеринки (видео) видео

06 Января 2022 • 18:07 Комментировать
Коморские острова
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Габон
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10.01 22:00

Положительные тесты на коронавирус перед стартом Кубка африканских наций сдали два игрока сборной Габона – полузащитник Марио Лемина и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Накануне футболисты посетили вечеринку в Дубае. После информации о заражении Лемина и Обамеянга видео с мероприятия распространилось по сети.

 

Кубок африканских наций стартует в ближайшее воскресенье, 9 января. Сборная Габона свой первый матч на турнире проведёт на следующий день. Соперником габонской национальной команды будет сборная Коморских островов.

Стоит напомнить, что Пьер-Эмерик Обамеянг не играл в официальных матчах уже месяц. Из-за дисциплинарного нарушения габонца наказали в «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Габона Пьер-Эмерик Обамеянг Марио Лемина
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КОМОРСКИЕ ОСТРОВА ГАБОН
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