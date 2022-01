Положительные тесты на коронавирус перед стартом Кубка африканских наций сдали два игрока сборной Габона – полузащитник Марио Лемина и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Накануне футболисты посетили вечеринку в Дубае. После информации о заражении Лемина и Обамеянга видео с мероприятия распространилось по сети.

Mario Lemina & Pierre Emerick Aubameyang videoed partying in Dubai 4 days before AFCON begins, seemingly without a care for COVID-19. Both have now tested positive for the virus. ( @Stockton928) pic.twitter.com/V4xA1W7uqo