​Обамеянг заболел коронавирусом перед стартом Кубка Африки

Сборная Габона потеряла своего лидера. Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус за несколько дней до старта Кубка африканских наций. Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

После заражения коронавирусом Обамеянг вынужден изолироваться. Нападающий точно пропустит первый матч сборной Габона на континентальном форуме против национальной команды Коморских островов. Он состоится 10 января – на следующий день после старта турнира.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг не играл за «Арсенал» с 6 декабря. Габонец был наказан за дисциплинарное нарушение.