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Кубок африканских наций

«Своим больше, чужим меньше» - в Камеруне сократили посещаемость стадионов в преддверии КАФ

05 Января 2022 • 20:53 Комментировать

В воскресенье начнется африканское континентальное первенство (КАН), которое было перенесено с прошлого года на этот и состоится в Камеруне. Однако ограничения сохранятся - как постановила Африканская конфедерация футбола, посещаемость стадионов должна быть ограничена ввиду сложной ситуации с высокой степенью заражаемости коронавирусом. Для матчей хозяев турнира, «камерунских львов», посещаемость установлена на уровне 80% от максимальной вместимости арены, для остальных сборных - 60%, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Таким образом, первый матч турнира, в котором Камерун примет Буркина-Фасо на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, смогут посетить в лучшем случае 48 тысяч зрителей (вместимость арены - 60 тысяч). Необходимо заметить, что посещать матчи смогут только привитые любители футбола, либо сдавшие отрицательный тест на коронавирус.

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