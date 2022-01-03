Удар по «Ливерпулю»: Кто представляет Английскую премьер-лигу на Кубке Африки

Кубок Африки в Камеруне стартует 9 января, и многие команды лишатся своих игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает представительство английских клубов на этом турнире.

Пожалуй, именно по английским клубам Кубок Африки нанесёт самый большой удар. Не зря Юрген Клопп регулярно критикует этот турнир, вызывая осуждение представителей Чёрного континента. Немецкого специалиста можно понять, ведь «Ливерпуль» отправит в Камерун несколько звёзд. Да и вообще, кажется, что лучшие футболисты КАН будут именно из Англии.

Кубок Африки вообще-то может окончательно решить чемпионскую гонку. «Манчестер Сити» отправляет в Камерун лишь одного футболиста – Рияда Мареза. Алжирец является важным футболистом в построениях Гвардиолы, но всё же заменить его можно. Тем более что у «горожан» большая обойма футболистов. Совсем другая ситуация у Клоппа. Из «Ливерпуля» на КАН отправятся Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта, что грозит серьёзными проблемами. «Челси» также потеряет только одного футболиста, но вратаря. Эдуар Менди едет в сборную Сенегала, и лондонцам вновь придётся рассчитывать на Кепу Аррисабалагу, что слегка тревожит поклонников «синих».

Может турнир повлиять и на распределение мест в Лиге чемпионов. «Арсенал», который набрал форму, теряет Томаса Парти, который в последнее время стал важным в построениях Микеля Артеты. Его сменщик Мохаммед Эльнени также едет в Камерун, защищать цвета сборной Египта. Вдобавок к этому «канониры» останутся без Пьер-Эмерика Обамеянга и Николя Пепе, которых призвали Габон и Кот-д’Ивуар.

Конкуренты «канониров» таких сложностей не испытывают. У «Тоттенхэма» не будет ни одной потери, «Манчестер Юнайтед» отправляет на КАН ивуарийца Эрика Байи, который основным не является. А вот «Вест Хэм» командирует Саида Бенрахма, который важен как минимум в ротации «молотобойцев».

Также КАН может повлиять на борьбу за выживание. «Ньюкасл», «Норвич» и «Лидс» никого не отправят в Камерун. В то же время из «Бёрнли» уедет Максвелл Корне, который забил 5 голов из общекомандных 14. «Уотфорд» и вовсе теряет пару защитников Виллиама Трост-Эконга и Адама Масину, хавбека Имрана Лузу. Из-за травмы не уедет Эммануэль Деннис, и руководство «шершней» пытается удержать Исмаилу Сарра, которого ждут в расположении команды Сенегала. «Эвертон» в Нигерию отпускает Алекса Ивоби, чему тоже не может быть рад.

Что касается середняков, то тут ситуация разная. Из «Астон Виллы» в сборную Египта едет Трезеге, а в команду Буркина-Фасо отправляется Бертран Траоре, но оба не являются основными. «Брентфорд» командирует нигерийца Фрэнка Ониику. Из «Брайтона» в сборную Мали отправится Ив Биссума, а в коллектив Габона – Ульрик Энем-Алла.

Некоторые проблемы будут у «Вулверхэмптона»: уезжают марокканец Роман Саис и алжирец Вилли Боли, который мог бы его подстраховать. Тяжело придётся «Лестеру» – на КАН отправятся сразу трое игроков, которые могут сыграть в опорной зоне: нигериец Онинье Ндиди, сенегалец Нампали Менди и ганец Даниэль Амарти. Вдобавок к этому «лисы» лишатся нигерийского нападающего Келечи Ихеаначо. Серьёзные сложности будут у «Кристал Пэлас». В сборную Сенегала вызвали Шейку Куяте, в команду Ганы Джордана Айю, а ивуарийцы вызвали Уилфрида Заху.

В общем, Английская премьер-лига на время Кубка Африки потеряет многих ярких игроков, и тренерам придётся ломать голову, кем и как заменить отсутствующих.

Андрей Центров