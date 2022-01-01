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Кубок африканских наций

Сборная Кот-д’Ивуара потеряла голкипера из-за допинга

01 Января 2022 • 21:12 Комментировать
Экваториальная Гвинея
...
Кот-д'Ивуар
12.01 22:00

Перед скорым стартом на Кубке африканских наций сборная Кот-д’Ивуара столкнулась с кадровыми проблемами. Команде придётся обходиться без основного голкипера Сильвена Гбоуо, который был дисквалифицирован за допинг. Об этом объявила пресс-служба его клуба, эфиопского «Вулкит Кетема». В моче игрока обнаружили следы триметазидина, запрещенного с 2014 года препарата.

Запрет Гбоуо принимать участи в любых официальных матчах в составе клуба и сборной больно ударит по ивуарийцам, которые и так потеряли некоторых футболистов из-за травм и коронавируса.

Уже 12 января Кот-д’Ивуар играет с Экваториальной Гвинеей, далее против Сьерры-Леоне и Алжира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кот-Д’Ивуара Сильвен Гбоуо
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ КОТ-Д'ИВУАР
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