Сборная Кот-д’Ивуара потеряла голкипера из-за допинга

Перед скорым стартом на Кубке африканских наций сборная Кот-д’Ивуара столкнулась с кадровыми проблемами. Команде придётся обходиться без основного голкипера Сильвена Гбоуо, который был дисквалифицирован за допинг. Об этом объявила пресс-служба его клуба, эфиопского «Вулкит Кетема». В моче игрока обнаружили следы триметазидина, запрещенного с 2014 года препарата.

Запрет Гбоуо принимать участи в любых официальных матчах в составе клуба и сборной больно ударит по ивуарийцам, которые и так потеряли некоторых футболистов из-за травм и коронавируса.

Уже 12 января Кот-д’Ивуар играет с Экваториальной Гвинеей, далее против Сьерры-Леоне и Алжира.