Звезда сборной Нигерии пропустит Кубок Африки

Сборная Нигерии лишилась одного из лидеров в преддверии Кубка Африки. Как информирует RMC Sport, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, заразившийся коронавирусной инфекцией, пропустит континентальный турнир. Игрок проведет на самоизоляции ближайшие десять дней.

Место Осимхена в заявке нигерийской сборной займет форвард Генри Оньекуру, выступающий в чемпионате Греции за пирейский «Олимпиакос».

Напомним, что «суперорлы» попал в одну группу с Египтом, Гвинеей-Бисау и Суданом.

Кубок Африки примет Камерун. Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.