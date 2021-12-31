Четыре игрока сборной Камеруна заразились коронавирусом в преддверии Кубка Африки

В преддверии Кубка африканских наций сборная Камеруна испытывает проблемы из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как рапортует пресс-служба федерации футбола страны, четыре игрока национальной команды сдали положительные тесты на Covid-19.

Болезнью заразились следующие игроки: Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Все четверо переведены в режим карантина.

Стоит напомнить, что 9 января сборная Камеруна должна стартовать на континентальном турнире. Противостоять хозяевам Кубка Африки будет команда Буркина-Фасо.

Соревнования пройдут с 9 января по 6 февраля 2022 года.