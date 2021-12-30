Сборная Нигерии представила нового главного тренера

Португальский специалист Жозе Пезейру продолжит карьеру на международном уровне. Тренер будет работать со сборной Нигерии, об этом рапортует местная федерация футбола. У руля национальной команды он сменил Гернота Рора.

Таким образом, первым турниром для Пезейру станет Кубок Африки, который должен стартовать в первой декаде 2022 года.

Жозе известен по работе в лиссабонском «Спортинге», «Порту», а также национальных сборных Венесуэлы и Саудовской Аравии.

Ранее ходили слухи, что возглавить сборную Нигерии может Жозе Моуринью, который в настоящий момент тренирует «Рому».