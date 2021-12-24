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Кубок африканских наций

Виейра: «К Кубку Африки стоит отнестись с таким же уважением, как к чемпионату Европы»

24 Декабря 2021 • 19:50 Комментировать (1)

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказал свое недовольство касательно того, что Кубок Африки котируется куда ниже, чем чемпионат Европы. Он остался разочарован тем фактом, что многие воспринимают этот турнир не слишком серьезно, критикуя за проведение соревнования в разгар сезона.

«К Кубку Африки стоит отнестись с таким же уважением, как к чемпионату Европы. Только пообщавшись с людьми континента, можно понять, насколько это значимое для них событие. Не думаю, что болельщики поймут, если кто-то из футболистов откажется выступать за свою страну. Уверен, надо чаще и больше освещать данное мероприятие, только тогда его начнут ценить», - приводит слова француза BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кубок Африки
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