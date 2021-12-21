Кубок Африки не будет перенесён из-за новой волны Covid-19

На днях сообщалось, что предстоящий Кубок Африки может не состояться, либо же он перенесён на неопределенный срок. Подобные слухи стали следствием новой волны омикрон-штамма коронавируса в стране-хозяйке первенства, в Камеруне. Также до сих пор не решены все организационные вопросы проведения турнира.

Впрочем, президент Африканской конфедерации Патрис Мотсепе настаивает на том, что вышеуказанные факторы никак не должны повлиять на старт соревнования. По его словам, Кубок Африки пройдет в запланированные ранее даты.

«Нужно сделать африканский футбол лучшим в мире. Никаких изменений не планируется – я лично приеду седьмого января в Камерун, а девятого буду присутствовать на матче-открытии. Мы хотим действовать в интересах наших фанатов», - цитирует Мотсепе The Athletic.