​Инфантино высказался по поводу неудобных сроков Кубка африканских наций

Тренеры европейских клубов регулярно высказывают недовольство тем, что им приходится отпускать игроков на Кубок африканских наций посреди сезона. Континентальный футбольный форум в Африке проводится в январе-феврале. Так будет и в начале 2022 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал комментарий по поводу турнира, который проходит чуть ли не на экваторе европейского футбольного сезона.

«Клубы вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью международного окна и проходить осенью. Нужно вместе разобраться, чтобы принять лучшее решение», - рассказал Инфантино журналистам накануне.