Кубок Африки под угрозой срыва

Коронавирус может внести очередные изменения в график футбольных турниров. Как сообщает RMC Sport, местная конфедерация футбола может отменить Кубок Африки, который должен состояться в Камеруне в следующем месяце.

Причиной отмены может стать новым штамм коронавируса Омикрон. В Камеруне не могут гарантировать безопасность участникам соревнований.

Если Кубок Африки будет сорван, это станет хорошей новостью для многих европейских клубов. Это решение очень сильно поможет «Ливерпулю», который сможет сохранить в своем составе Садио Мане, Мохамеда Салаха, Жоэля Матипа и Наби Кейта.