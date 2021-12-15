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Кубок африканских наций

Кубок Африки под угрозой срыва

15 Декабря 2021 • 12:20 Комментировать

Коронавирус может внести очередные изменения в график футбольных турниров. Как сообщает RMC Sport, местная конфедерация футбола может отменить Кубок Африки, который должен состояться в Камеруне в следующем месяце.

Причиной отмены может стать новым штамм коронавируса Омикрон. В Камеруне не могут гарантировать безопасность участникам соревнований.

Если Кубок Африки будет сорван, это станет хорошей новостью для многих европейских клубов. Это решение очень сильно поможет «Ливерпулю», который сможет сохранить в своем составе Садио Мане, Мохамеда Салаха, Жоэля Матипа и Наби Кейта.

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