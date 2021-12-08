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Кубок африканских наций

​Кубок Африки могут сдвинуть по срокам, начав раньше

08 Декабря 2021 • 08:56 Комментировать (1)

В Африке возмутились тем, что утверждённые ФИФА даты проведения чемпионата мира среди клубов частично затрагивают концовку Кубка африканских наций. Журналист Омар Раби Ясин на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что континентальный футбольный форум в Африке может быть сдвинут по срокам. Турнир может стартовать 3 января и завершиться 1 февраля.

Напомним, что клубный чемпионат мира пройдёт с 3 по 12 февраля. На турнире выступят семь клубов – «Челси», «Палмейрас», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Монтеррей», «Аль-Джазира» и «Окленд Сити». «Челси» и «Палмейрас» начнут свой путь сразу с полуфинала.

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Кубок Африки
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Декабря 2021 в 09:24
Что в ФИФА , что в Африке, они решили разнообразить коронавирусный алфавит и добавить туда пару букв, сначала на чемпионате мира среди клубов соберут всех с разных стран и континентов, а потом на КА съедутся со всего мира игроки и после поедут обратно во всех направлениях.
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