​Кубок Африки могут сдвинуть по срокам, начав раньше

В Африке возмутились тем, что утверждённые ФИФА даты проведения чемпионата мира среди клубов частично затрагивают концовку Кубка африканских наций. Журналист Омар Раби Ясин на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что континентальный футбольный форум в Африке может быть сдвинут по срокам. Турнир может стартовать 3 января и завершиться 1 февраля.

Напомним, что клубный чемпионат мира пройдёт с 3 по 12 февраля. На турнире выступят семь клубов – «Челси», «Палмейрас», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Монтеррей», «Аль-Джазира» и «Окленд Сити». «Челси» и «Палмейрас» начнут свой путь сразу с полуфинала.