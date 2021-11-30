​Мидо обвинил ФИФА в неуважении к африканскому футболу

Япония отказалась принимать клубный чемпионат мира из-за влияния пандемии коронавируса, и ФИФА пришлось переносить турнир. Новым местом сбора сильнейших клубов конфедераций стали ОАЭ. Накануне состоялась жеребьёвка турнира и были определены его даты – клубный чемпионат мира пройдёт с 3 по 12 февраля.

Такие даты вызвали возмущение в Африке, ведь Кубок африканских наций будет проходить до 6 февраля. Так, например, непонятно, как представители «Аль-Ахли» из сборной Египта смогут оказаться в двух местах одновременно в случае прохода команды до решающих стадий континентального форума.

«Решение ФИФА проводить клубный чемпионат мира во время КАН – знак неуважения к африканскому футболу. Такого не могло бы быть с Евро или Копа Америка», - написал в «Твиттере» известный в прошлом египетский футболист Мидо.