Бывший футболист сборной Камеруна и ряда европейских клубов Самюэль Это'О претендует на пост главы Федерации футбола Камеруна. Экс-капитан местной сборной решил выдвинуть свою кандидатуру на данную должность.

Об этом он сообщил в своём «Инстаграм». По словам Это'О, он принял такое решение из-за желания поднять уровень местного футбола и любви к своей стране.

Выборы президента главы Федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.

Напомним, что в Европе Это'О наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Интер», в составе которых он выигрывал требл. Камерунец является единственным футболистом в истории, которому удалось выиграть три трофея два сезона подряд в составе разных клубов.