Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Кубок Африки 2019

Это'О претендует на пост главы Федерации футбола Камеруна

23 Сентября 2021 • 09:52 Комментировать

Бывший футболист сборной Камеруна и ряда европейских клубов Самюэль Это'О претендует на пост главы Федерации футбола Камеруна. Экс-капитан местной сборной решил выдвинуть свою кандидатуру на данную должность. 

Об этом он сообщил в своём «Инстаграм». По словам Это'О, он принял такое решение из-за желания поднять уровень местного футбола и любви к своей стране.

Выборы президента главы Федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.

Напомним, что в Европе Это'О наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Интер», в составе которых он выигрывал требл. Камерунец является единственным футболистом в истории, которому удалось выиграть три трофея два сезона подряд в составе разных клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камерун Самюэль Это'О
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
09:52 · Кубок Африки
Это'О претендует на пост главы Федерации футбола Камеруна
30 Марта
20:57 · Кубок Африки
​Матч Кот-д’Ивуар – Эфиопия был прерван – арбитр потерял сознание 1
20:28 · Кубок Африки
​Скандал в Африке: Матч квалификации КАН срывается 1
07 Марта
10:06 · Кубок Африки
​Сборная Ганы выиграла молодёжный Кубок африканских наций
16 Ноября
15:11 · Кубок Африки
​Футболисты сборной Габона были вынуждены спать в аэропорту – Обамеянг возмущён 1 фото
13 Ноября
19:46 · Англия. Премьер-лига
Сборная Египта удалила пост с информацией о коронавирусе у Салаха
31 Октября
10:49 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Эджуке получил вызов в сборную Нигерии
29 Октября
15:43 · Кубок Африки
Нападающий «Динамо» вызван в сборную Камеруна
05 Сентября
19:38 · Кубок Африки
​В Египте загадочным образом пропал кубок африканских наций
30 Июня
18:04 · Кубок Африки
​Кубок африканских наций перенесён с 2021 на 2022 год
27 Мая
09:58 · Кубок Африки
Кубок Африки будет перенесён из-за коронавируса
03 Апреля
15:28 · Кубок Африки
​Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать
13 Марта
22:28 · Кубок Африки
​Отбор Кубка африканских наций отложили из-за коронавируса
25 Февраля
20:57 · Кубок Африки
В ЮАР болельщик выехал на поле на авто, чтобы задавить арбитра 4 видео
15 Января
23:45 · Кубок Африки
Кубок африканских наций 2021 года перенесён на зиму
Все новости
Рекомендуем