Дубль Лисаковича и симуляция Влашича: Как легионеры ведущих клубов РПЛ сыграли за свои сборные

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как легионеры «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо» сыграли за свои национальные команды в минувшем мартовском цикле матчей сборных.

«Зенит»

Защитник Деян Ловрен провёл по 90 минут за сборную Хорватии в отборочных матчах со Словенией (0:1) и Кипром (1:0), а против Мальты остался на скамейке.

Нападающий Сердар Азмун вышел в старте сборной Ирана в товарищеском матче против Сирии (3:0), забил гол на 38-й минуте и был заменён на 73-й.

«Спартак»

В этом разделе мог быть полузащитник «красно-белых» Алекс Крал, но он даже не поехал в расположение сборной Чехии из-за травмы, полученной в матче чемпионата России с «Уралом».

«Локомотив»

Защитник польской сборной Мацей Рыбус оказался задействован в трёх играх «белых орлов». Против Венгрии (3:3) он вышел на замену на 79-й минуте, а против Андорры (3:0) и Англии (1:2) сыграл в старте, будучи заменённым на 60-й и 86-й минутах соответственно. В игре с Андоррой Рыбус сделал результативный пас на Левандовски на 30-й минуте.

Партнёр Рыбуса по сборной Польши Гжегож Крыховяк сыграл полные матчи с Венгрией, Андоррой и Англией. Против венгров Крыховяк отдал голевую передачу Пёнтеку на 60-й минуте. Участие Гжегожа в игре с «родоначальниками футбола» было под большим вопросом из-за положительного теста на коронавирус, но следующие тесты показали отрицательный результат, и УЕФА позволил Крыховяку выйти на поле.

Embed from Getty Images

Нападающий Виталий Лисакович провёл за Беларусь два отборочных матча, в обоих выйдя в старте. Против Эстонии (4:2) он сыграл 84 полные минуты, против Бельгии (0:8) – 73. В ворота эстонцев Лисакович оформил дубль, отличившись на 45-й минуте с пенальти и на 83-й.

ЦСКА

Атакующий полузащитник Никола Влашич отметился в трёх матчах сборной Хорватии в квалификации на чемпионат мира. Сыграв против словенцев 68 целых минут со старта (0:1), Влашич вышел на замену на 66-й минуте с Кипром (1:0) и отыграл весь матч с Мальтой (3:0), в котором получил жёлтую карточку на второй добавленной минуте за симуляцию.

Исландский защитник Хёрдур Магнуссон провёл по 90 минут против Германии (0:3) и Лихтенштейна (4:1), а против Армении (0:2) остался на скамейке. Во встрече с Лихтенштейном Магнуссон отдал ассист на первый гол Севарссону.

Embed from Getty Images

Нападающий Арнор Сигурдссон сыграл во всех этих трёх отборочных матчах. С немцами он вышел на замену на 71-й минуте, с лихтенштейнцами – на 63-й (сделал голевой пас Пальссону на 77-й), против армян же был заменён на 54-й.

А вот фланговый игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оказался в расположении сборной Казахстана с травмой внутренней замыкательной и короткой приводящей мышц. Ходили слухи, что он симулировал повреждение, а некий чиновник из Казахстанской Федерации футбола якобы заставлял Зайнутдинова сыграть против Франции, несмотря ни на что. В итоге Бактиёр на фоне интереса со стороны «Аталанты» вернулся в стан ЦСКА и пропустит из-за травмы не менее двух недель.

«Динамо»

Хавбек Шарль Каборе дважды сыграл за сборную Буркина-Фасо. С Угандой (0:0) он провёл на поле 90 минут, а с Южным Суданом (1:0) был вынужден покинуть поле раньше, поскольку на 74-й и 80-й минутах собрал дуплет из жёлтых карточек, в результате чего получил удаление. Сборная Буркина-Фасо отобралась на Кубок Африканских Наций-2022.

Полузащитник Никола Моро принял участие за молодёжную сборную Хорватии (до 21 года) в чемпионате Европы. «Шахматные» вышли в плей-офф, хотя набрали всего три очка на групповом этапе. Моро оставил свой след во всех трёх матчах «клетчатых» – против Португалии (0:1), Швейцарии (3:2) и Англии (1:2). В первой игре Моро был заменён на 67-й минуте, во второй – на 76-й, а третью провёл от звонка до звонка. Во встрече со швейцарцами Никола реализовал пенальти на 61-й минуте и спустя три минуты отдал голевой пас Визингеру.

Embed from Getty Images

Хавбек Себастиан Шиманьски был заменён на 59-й минуте матча отборочного матча Венгрия – Польша (3:3), а в играх с Андоррой (3:0) и Англией (1:2) так и остался на скамье запасных.

Нападающий Клинтон Нжи принял участие за Камерун во встречах с Кабо-Верде (1:3), где вышел на замену на 64-й минуте, и с Руандой (0:0), где, наоборот, был заменён на 66-й. Камерунцы, как и буркинийцы с Каборе, заняли первое место в свой группе в отборе на Кубок Африки.

Кирилл Иванцов