​Матч Кот-д’Ивуар – Эфиопия был прерван – арбитр потерял сознание

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30 Марта 2021, 20:57,
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Завершение отборочного цикла Кубка африканских наций получается событийным в негативном плане. Матч сборных Сьерра-Леоне и Бенина не начался из-за скандальной ситуации с тестами на коронавирус, а матч сборных Кот-д’Ивуара и Эфиопии был прерван за десять минут до финального свистка при счёте 3:1 в пользу ивуарийцев. Главный рефери Чарльз Булу потерял сознание и рухнул на газон. После паузы судья пришёл в себя, но работать он не смог, учитывая необходимость проведения обследования.
В качестве резервного рефери не игре работал Куасси Биро, но он не смог заменить главного рефери, ведь является представителем Кот-д’Ивуара.
Судя по всему, счёт 3:1 был признан окончательным, поскольку на многих источниках матч значится как завершившийся. Обе команды квалифицировались в финальную часть Кубка африканских наций, заняв в группе первое и второе места.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: сборная Кот-д'Ивуара, сборная Эфиопии