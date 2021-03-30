Кубок африканских наций 2019
Сделать ставку
﻿
0

​Матч Кот-д’Ивуар – Эфиопия был прерван – арбитр потерял сознание

30 Марта 2021, 20:57,

Завершение отборочного цикла Кубка африканских наций получается событийным в негативном плане. Матч сборных Сьерра-Леоне и Бенина не начался из-за скандальной ситуации с тестами на коронавирус, а матч сборных Кот-д’Ивуара и Эфиопии был прерван за десять минут до финального свистка при счёте 3:1 в пользу ивуарийцев. Главный рефери Чарльз Булу потерял сознание и рухнул на газон. После паузы судья пришёл в себя, но работать он не смог, учитывая необходимость проведения обследования.

В качестве резервного рефери не игре работал Куасси Биро, но он не смог заменить главного рефери, ведь является представителем Кот-д’Ивуара.

Судя по всему, счёт 3:1 был признан окончательным, поскольку на многих источниках матч значится как завершившийся. Обе команды квалифицировались в финальную часть Кубка африканских наций, заняв в группе первое и второе места. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: сборная Кот-д'Ивуара, сборная Эфиопии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара