​Матч Кот-д’Ивуар – Эфиопия был прерван – арбитр потерял сознание

Завершение отборочного цикла Кубка африканских наций получается событийным в негативном плане. Матч сборных Сьерра-Леоне и Бенина не начался из-за скандальной ситуации с тестами на коронавирус, а матч сборных Кот-д’Ивуара и Эфиопии был прерван за десять минут до финального свистка при счёте 3:1 в пользу ивуарийцев. Главный рефери Чарльз Булу потерял сознание и рухнул на газон. После паузы судья пришёл в себя, но работать он не смог, учитывая необходимость проведения обследования.

В качестве резервного рефери не игре работал Куасси Биро, но он не смог заменить главного рефери, ведь является представителем Кот-д’Ивуара.

Судя по всему, счёт 3:1 был признан окончательным, поскольку на многих источниках матч значится как завершившийся. Обе команды квалифицировались в финальную часть Кубка африканских наций, заняв в группе первое и второе места.