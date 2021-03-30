​Скандал в Африке: Матч квалификации КАН срывается

Матч квалификации Кубка африканских наций между командами Сьерра-Леоне и Бенина срывается. Как сообщает в Twitter один из футболистов бенинской сборной Ману Имору, по приезду на стадион им сказали о наличии в их составе пяти заражённых игроков. При этом в команде Бенина заявляют, что тесты всех игроков на COVID-19 были отрицательными.

Имору опубликовал видео, на котором команда находится в автобусе в момент, когда матч должен был стартовать. Чем закончится эта скандальная ситуация, пока непонятно.

На текущий момент сборная Бенина занимает в своей группе второе место, а сборная Сьерра-Леоне – третье. Между командами три очка.