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​Скандал в Африке: Матч квалификации КАН срывается

30 Марта 2021, 20:28,

Матч квалификации Кубка африканских наций между командами Сьерра-Леоне и Бенина срывается. Как сообщает в Twitter один из футболистов бенинской сборной Ману Имору, по приезду на стадион им сказали о наличии в их составе пяти заражённых игроков. При этом в команде Бенина заявляют, что тесты всех игроков на COVID-19 были отрицательными.

Имору опубликовал видео, на котором команда находится в автобусе в момент, когда матч должен был стартовать. Чем закончится эта скандальная ситуация, пока непонятно.

 

На текущий момент сборная Бенина занимает в своей группе второе место, а сборная Сьерра-Леоне – третье. Между командами три очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: сборная Бенина, Сборная Сьерра-Леоне
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