​Скандал в Африке: Матч квалификации КАН срывается

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30 Марта 2021, 20:28,
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Матч квалификации Кубка африканских наций между командами Сьерра-Леоне и Бенина срывается. Как сообщает в Twitter один из футболистов бенинской сборной Ману Имору, по приезду на стадион им сказали о наличии в их составе пяти заражённых игроков. При этом в команде Бенина заявляют, что тесты всех игроков на COVID-19 были отрицательными.
Имору опубликовал видео, на котором команда находится в автобусе в момент, когда матч должен был стартовать. Чем закончится эта скандальная ситуация, пока непонятно.
C’est l’heure du coup d’envoi pic.twitter.com/gpIvwnhfxI— Manu Imorou (@Manuimorou) March 30, 2021
На текущий момент сборная Бенина занимает в своей группе второе место, а сборная Сьерра-Леоне – третье. Между командами три очка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: сборная Бенина, Сборная Сьерра-Леоне