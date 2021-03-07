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​Сборная Ганы выиграла молодёжный Кубок африканских наций

07 Марта 2021, 10:06,

Состоялся финальный матч Кубка африканских наций в возрастной категории до двадцати лет. Битву за трофей выиграла сборная Ганы, обыгравшая сверстников из Уганды с результатом 2:0. Автором дубля стал девятнадцатилетний Даниэл Африей Барнье.

Сборная Ганы выиграла молодёжный Кубок африканских наций в четвёртый раз в своей истории. Ранее команде это удавалось в 1993, 1999 и 2009 годах. Больше побед на этом турнире имеет только молодёжка Нигерии – семь.

Что касается взрослого Кубка африканских наций, то он был перенесён на январь-февраль следующего года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Молодёжная сборная Ганы
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