Состоялся финальный матч Кубка африканских наций в возрастной категории до двадцати лет. Битву за трофей выиграла сборная Ганы, обыгравшая сверстников из Уганды с результатом 2:0. Автором дубля стал девятнадцатилетний Даниэл Африей Барнье.

Сборная Ганы выиграла молодёжный Кубок африканских наций в четвёртый раз в своей истории. Ранее команде это удавалось в 1993, 1999 и 2009 годах. Больше побед на этом турнире имеет только молодёжка Нигерии – семь.

Что касается взрослого Кубка африканских наций, то он был перенесён на январь-февраль следующего года.