​Футболисты сборной Габона были вынуждены спать в аэропорту – Обамеянг возмущён

В понедельник вечером сборная Габона проведёт гостевой матч против Гамбии в рамках отбора на Кубок африканских наций. По прилёту в гамбийский аэропорт команде Габона не позволяли его покинуть, хотя делегация предоставила иммиграционным офицерам результаты тестов на коронавирус.

Звезда сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг освещал ситуацию в социальных сетях, указывая время. Так, в 3:15 по местному времени можно увидеть кадр, где футболисты спят в аэропорту.

В автобусе команда оказалась только в 05:56 утра. Обамеянг поблагодарил Гамбию за дополнительную мотивацию, но раскритиковал африканскую конфедерацию за такую организацию.