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​Футболисты сборной Габона были вынуждены спать в аэропорту – Обамеянг возмущён

16 Ноября 2020, 15:11,

Global Look Press

В понедельник вечером сборная Габона проведёт гостевой матч против Гамбии в рамках отбора на Кубок африканских наций. По прилёту в гамбийский аэропорт команде Габона не позволяли его покинуть, хотя делегация предоставила иммиграционным офицерам результаты тестов на коронавирус.

Звезда сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг освещал ситуацию в социальных сетях, указывая время. Так, в 3:15 по местному времени можно увидеть кадр, где футболисты спят в аэропорту.

В автобусе команда оказалась только в 05:56 утра. Обамеянг поблагодарил Гамбию за дополнительную мотивацию, но раскритиковал африканскую конфедерацию за такую организацию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, сборная Габона
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Комментарии (1)
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Хасанович Висэйт
16 Ноября 2020, 15:19

Их предки вообще спали в конюшнях белых людей)). Так что терпимо пацаны))

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