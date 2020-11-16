​Футболисты сборной Габона были вынуждены спать в аэропорту – Обамеянг возмущён

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16 Ноября 2020, 15:11,
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В понедельник вечером сборная Габона проведёт гостевой матч против Гамбии в рамках отбора на Кубок африканских наций. По прилёту в гамбийский аэропорт команде Габона не позволяли его покинуть, хотя делегация предоставила иммиграционным офицерам результаты тестов на коронавирус.
Звезда сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг освещал ситуацию в социальных сетях, указывая время. Так, в 3:15 по местному времени можно увидеть кадр, где футболисты спят в аэропорту.
В автобусе команда оказалась только в 05:56 утра. Обамеянг поблагодарил Гамбию за дополнительную мотивацию, но раскритиковал африканскую конфедерацию за такую организацию.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, сборная Габона
Их предки вообще спали в конюшнях белых людей)). Так что терпимо пацаны))