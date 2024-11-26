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Бельгия

Бельгийский журналист: «Мне кажется, сам Тедеско не хочет оставаться в сборной Бельгии» эксклюзив

26 Ноября 2024 • 18:22 Комментировать

Бельгийский журналист Мануэль Юст специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главном тренере сборной Бельгии Доменико Тедеско.

«На самом деле, мне кажется, сам Тедеско не хочет оставаться в сборной Бельгии и готов вернуться в клубный футбол. Проблема в том, что он не хочет уходить без компенсации. Сейчас этот вопрос прорабатывается», - сказал Юст нашему корреспонденту.

Бельгийская команда завершила группу в Лиге наций лишь на третьем месте с четырьмя баллами. Столько же очков набрала сборная Израиля с четвёртого места. На Евро-2024 бельгийцы летом дошли до первой стадии плей-офф, проиграв французам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско Мануэль Юст ещё теги
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