Алдервейрельд принял важное решение

Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Атлетико», а ныне игрок «Антверпена» Тоби Алдервейрельд анонсировал уход из футбола.
«Я уже жду завершения карьеры, но при этом у меня сохраняются амбиции в «Антверпене». Я продолжу играть за команду в ближайшие полгода. Пока же я постараюсь наслаждаться каждым моментом. Закончить карьеру, выиграв трофей, было бы фантастикой», - передает слова футболиста Sporza.
Алдервейрельд выступает за бельгийский клуб с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 2,8 миллиона евро.
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