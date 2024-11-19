Алдервейрельд принял важное решение

«Я уже жду завершения карьеры, но при этом у меня сохраняются амбиции в «Антверпене». Я продолжу играть за команду в ближайшие полгода. Пока же я постараюсь наслаждаться каждым моментом. Закончить карьеру, выиграв трофей, было бы фантастикой», - передает слова футболиста Sporza.