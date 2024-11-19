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Бельгия

Алдервейрельд принял важное решение

19 Ноября 2024 • 10:02 Комментировать

Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Атлетико», а ныне игрок «Антверпена» Тоби Алдервейрельд анонсировал уход из футбола.

«Я уже жду завершения карьеры, но при этом у меня сохраняются амбиции в «Антверпене». Я продолжу играть за команду в ближайшие полгода. Пока же я постараюсь наслаждаться каждым моментом. Закончить карьеру, выиграв трофей, было бы фантастикой», - передает слова футболиста Sporza.

Алдервейрельд выступает за бельгийский клуб с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Тоби Алдервейрельд
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