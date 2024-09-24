Чемпион Англии переведён в молодёжную команду «Брюгге»

Бывший защитник сборной Бельгии Дедрик Боята, выступающий за «Брюгге», переведен в молодежный состав. Игроку 33 года.

За спиной Дедрика выступление за «Манчестер Сити», «Селтик» и «Герту». Несмотря на то что футболист играл не так много, он является победителем АПЛ и Кубка Англии. Кроме того, во время чемпионата мира в России он выиграл со сборной Бельгии бронзовые медали.

Этим летом представители «Брюгге» пытались продать Дедрика, но безуспешно. В итоге теперь он будет выступать за молодежную команду бельгийского клуба. В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах, но на поле находился всего 383 минуты. В этом розыгрыше чемпионата он даже перестал попадать в заявку.