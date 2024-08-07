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Бельгия

«Брюгге» «забанил» 34 поклонников клуба

07 Августа 2024 • 20:48 Комментировать

Мы уже сообщали о неприятном инциденте в матче на Суперкубок Бельгии, когда поклонники «Брюгге» решили зигануть - исполнить нацистское приветствие. И вот теперь подоспели санкции от руководства клуба, которое объявило, что дисквалифицировало в общей сложности 34 человека. Им запрещён доступ на стадион «Брюгге».

Возможно, клуб и не стал бы делать это, потому что потеря болельщика - это, в том числе, потеря выручки, но давление со стороны бельгийской федерации футбола вынудило всё-таки сделать какие-то шаги.

После двух туров бельгийского чемпионата «Брюгге» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге
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