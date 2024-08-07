«Брюгге» «забанил» 34 поклонников клуба

Мы уже сообщали о неприятном инциденте в матче на Суперкубок Бельгии, когда поклонники «Брюгге» решили зигануть - исполнить нацистское приветствие. И вот теперь подоспели санкции от руководства клуба, которое объявило, что дисквалифицировало в общей сложности 34 человека. Им запрещён доступ на стадион «Брюгге».

Возможно, клуб и не стал бы делать это, потому что потеря болельщика - это, в том числе, потеря выручки, но давление со стороны бельгийской федерации футбола вынудило всё-таки сделать какие-то шаги.

После двух туров бельгийского чемпионата «Брюгге» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице.