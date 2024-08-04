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Бельгия

Бельгийский клуб купил Мохамеда Салаха – но не того самого официально

04 Августа 2024 • 16:08 Комментировать

Бельгийский клуб «Ломмель» в воскресенье объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Мохамедом Салахом. Нетрудно догадаться, что бельгийцы купили не звезду «Ливерпуля» и всей АПЛ, а другого игрока. Речь идёт о 20-летнем футболисте юношеской сборной Бельгии, у которого есть паспорт Марокко.

«Ломмель» подписал с Салахом контракт на пять лет. Сумма трансфера не раскрывается. Стоит сказать, что «Ломмель» выступает в Бельгии не в топовом, а во втором по рангу футбольном дивизионе.

Что касается звёздного Мо Салаха, но сейчас он готовится к новому сезону с «Ливерпулем».

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