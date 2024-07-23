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Бельгия

Радикалы из числа фанов «Брюгге» зиганули во время Суперкубка - клубу грозит наказание

23 Июля 2024 • 13:25 Комментировать

В минувшие выходные состоялся розыгрыш Суперкубка Бельгии, его впервые в своей истории выиграл «Юнион Сент-Жиллуаз», который обыграл в решающем матче «Брюгге» со счётом 2:1. Но поражение не стало единственной неприятностью для «Брюгге» - после матча некоторые из болельщиков клуба, не иначе как расстроенные результатом, оскандалились непристойной выходкой.

Как сообщает La Derrbiere Heure, они выдали несколько «зиг» - общеизвестных нацистских приветствий. Для Бельгии, дважды атакованной Германией в двадцатом веке, это весьма чувствительная тема. И теперь «Брюгге» грозит как минимум жёсткий штраф за подобное поведение фанатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Юнион Сент-Жиллуаз
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