Радикалы из числа фанов «Брюгге» зиганули во время Суперкубка - клубу грозит наказание

В минувшие выходные состоялся розыгрыш Суперкубка Бельгии, его впервые в своей истории выиграл «Юнион Сент-Жиллуаз», который обыграл в решающем матче «Брюгге» со счётом 2:1. Но поражение не стало единственной неприятностью для «Брюгге» - после матча некоторые из болельщиков клуба, не иначе как расстроенные результатом, оскандалились непристойной выходкой.

Как сообщает La Derrbiere Heure, они выдали несколько «зиг» - общеизвестных нацистских приветствий. Для Бельгии, дважды атакованной Германией в двадцатом веке, это весьма чувствительная тема. И теперь «Брюгге» грозит как минимум жёсткий штраф за подобное поведение фанатов.