«Юнион Сент-Жиллуаз» впервые в истории выиграл Суперкубок Бельгии

Бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» стал обладателем Суперкубка Бельгии впервые в истории. В первом матче нового сезона бельгийского футбола коллектив обыграл известного соперника в лице «Брюгге» (2:1). Напомним, что в прошлом сезоне «Юнион» стал обладателем Кубка Бельгии.

Отметим, что по итогу прошлого сезона «Юнион» стал серебряным призёром чемпионата Бельгии. Коллектив финишировал вторым с 49 баллами, уступив первое место «Брюгге», чемпиону страны.

Стартует новый сезон в национальном бельгийском первенстве в конце текущей недели.