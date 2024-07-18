​В Бельгии разговоры с арбитрами позволят только капитанам

В бельгийском чемпионате решили перенять новшество минувшего чемпионата Европы - и отныне разговаривать с арбитрами будет дозволено лишь капитанам команд.

«Мы будем осуществлять коммуникацию на поле в соответствии с рекомендациями УЕФА. Также необходимо синхронизироваться с изменениями в европейских турнирах», - пояснил Джонатан Лардо, глава судейской коллегии в Бельгии.

Ранее УЕФА объявило о намерении ввести подобную норму для всех турниров под своей эгидой, прежде всего для Лиги чемпионов и других евротурниров. В случае, если капитаном команды является голкипер, то он должен делегировать для такого общения определённого полевого игрока, и сделано это должно быть до начала матча.