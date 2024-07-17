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Бельгия

«Андерлехт» объявил о продлении контракта с Вертонгеном

17 Июля 2024 • 11:27 Комментировать

Ян Вертонген пока не собирается завершить карьеру футболиста.

Как сообщает пресс-служба «Андерлехта», новое соглашение с бельгийским защитником рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, ранее Вертонген объявил о завершении международной карьеры – его сборная Бельгии на минувшем чемпионате Европы вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Франции.Судьбу той встречи решил автогол Вертонгена на 85-й минуте.

Напомним, что выступал за Бельгию с 2007 года. В общей сложности он сыграл 157 матчей и записал на свой счёт 10 голов. За «Андерлехт» 37-летний футболист выступает с 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Ян Вертонген
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