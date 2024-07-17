«Андерлехт» объявил о продлении контракта с Вертонгеном

Ян Вертонген пока не собирается завершить карьеру футболиста.

Как сообщает пресс-служба «Андерлехта», новое соглашение с бельгийским защитником рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, ранее Вертонген объявил о завершении международной карьеры – его сборная Бельгии на минувшем чемпионате Европы вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Франции.Судьбу той встречи решил автогол Вертонгена на 85-й минуте.

Напомним, что выступал за Бельгию с 2007 года. В общей сложности он сыграл 157 матчей и записал на свой счёт 10 голов. За «Андерлехт» 37-летний футболист выступает с 2022 года.