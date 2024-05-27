Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Бельгия

​«Брюгге» выиграл титул в Бельгии

27 Мая 2024 • 04:05 Комментировать
Брюгге
0:0
Серкль Брюгге

Определился чемпион Бельгии - им стал «Брюгге», это девятнадцатый титул в истории клуба. Предыдущий титул был добыт в 2022 году. Всего же за последние девять лет «Брюгге» выиграл шесть титулов.

Любопытно, что титул был добыт в матче, который закончился вничью - это была нулёвка с земляками из «Серкль Брюгге». В результате «Брюгге» всего лишь на одно очко опередил «Сент-Жиллуаз» - 50 баллов против 49.

Лишь третье место занял «Андерлехт», выбывший из борьбы за титул досрочно - он на четыре очка отстал от «Брюгге», который теперь сыграет в Лиге чемпионов в следующем футбольном сезоне.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Левандовски высказался об отставке Хави
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult