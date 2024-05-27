​«Брюгге» выиграл титул в Бельгии

Определился чемпион Бельгии - им стал «Брюгге», это девятнадцатый титул в истории клуба. Предыдущий титул был добыт в 2022 году. Всего же за последние девять лет «Брюгге» выиграл шесть титулов.

Любопытно, что титул был добыт в матче, который закончился вничью - это была нулёвка с земляками из «Серкль Брюгге». В результате «Брюгге» всего лишь на одно очко опередил «Сент-Жиллуаз» - 50 баллов против 49.

Лишь третье место занял «Андерлехт», выбывший из борьбы за титул досрочно - он на четыре очка отстал от «Брюгге», который теперь сыграет в Лиге чемпионов в следующем футбольном сезоне.