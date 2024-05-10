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Бельгия

​«Юнион Сент-Жиллуаз» взял Кубок Бельгии

10 Мая 2024 • 01:54 Комментировать
Юнион Сент-Жиллуаз
1:0
Антверпен

Определился обладатель Кубка Бельгии - им стал «Юнион Сент-Жиллуаз», который переиграл в финале турнира «Антверпен». Единственный гол был забит в добавленное арбитром время к первому тайму, это сделал японский защитник Коки Макида.

Это третий триумф «Сент-Жиллуаза» в турнире, но первые два имели место в незапамятные времена - сперва в 1913 году, а затем в 1914 году. Для наставника «Сент-Жиллуаза» Александера Блессина это первый трофей у руля клуба, и сразу же после матча он под аплодисменты трибун прошёл к своей супруге Шарлотте, которая перенесла инфаркт прошлым летом и сейчас частично парализована, страстно обняв её. 


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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Юнион Сент-Жиллуаз

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