​«Юнион Сент-Жиллуаз» взял Кубок Бельгии

Определился обладатель Кубка Бельгии - им стал «Юнион Сент-Жиллуаз», который переиграл в финале турнира «Антверпен». Единственный гол был забит в добавленное арбитром время к первому тайму, это сделал японский защитник Коки Макида.

Это третий триумф «Сент-Жиллуаза» в турнире, но первые два имели место в незапамятные времена - сперва в 1913 году, а затем в 1914 году. Для наставника «Сент-Жиллуаза» Александера Блессина это первый трофей у руля клуба, и сразу же после матча он под аплодисменты трибун прошёл к своей супруге Шарлотте, которая перенесла инфаркт прошлым летом и сейчас частично парализована, страстно обняв её.