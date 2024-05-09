«Юнион Сент-Жиллуаз» впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии

В четверг в Бельгии прошёл финал национального кубка между «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Антверпеном». За 90 игровых минут команды смогли забить лишь один гол. Его автором стал футболист «Юниона» - защитник Коки Матида. Футболист смог расписаться в воротах команды-соперника в концовке первой половины игры.

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл Кубок Бельгии третий раз в истории. Ранее команда становилась победителем этого турнира в 1913 и 1914 годах.

Стоит сказать, что в последние годы «Юнион Сент-Жиллуаз» выступает в еврокубковых соревнованиях.