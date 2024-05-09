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Бельгия

«Юнион Сент-Жиллуаз» впервые за 110 лет выиграл Кубок Бельгии

09 Мая 2024 • 18:57 Комментировать
Юнион Сент-Жиллуаз
1:0
Антверпен

В четверг в Бельгии прошёл финал национального кубка между «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Антверпеном». За 90 игровых минут команды смогли забить лишь один гол. Его автором стал футболист «Юниона» - защитник Коки Матида. Футболист смог расписаться в воротах команды-соперника в концовке первой половины игры.

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл Кубок Бельгии третий раз в истории. Ранее команда становилась победителем этого турнира в 1913 и 1914 годах.

Стоит сказать, что в последние годы «Юнион Сент-Жиллуаз» выступает в еврокубковых соревнованиях.

Протокол игры  
Юнион Сент-Жиллуаз1:0Антверпен
(1:0) Матида Коки45'  
 
 
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Евро-Футбол.Ру,
Юнион Сент-Жиллуаз

Новости по матчу

08 Мая
18:57
Бесплатная ставка и прогноз на матч Юнион Сент-Жиллауз — Антверпен Кубка Бельгии — 9 мая 2024
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