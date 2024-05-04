Ван Боммел решил уйти из «Антверпена»

Рулевой бельгийского «Анверпена» Марк ван Боммель подал в отставку, об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо. Официально о решении специалиста будет объявлено в ближайшие дни. При этом он доработает этот сезон в «Антверпене».

Ранее сообщалось, что ван Боммель является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана».

Нидерландский специалист занимает пост главного тренера «Антверпена» с лета 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и обладателем кубка страны. Кроме того, коллектив поучаствовал в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.