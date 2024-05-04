Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Бельгия

Ван Боммел решил уйти из «Антверпена»

04 Мая 2024 • 09:52 Комментировать

Рулевой бельгийского «Анверпена» Марк ван Боммель подал в отставку, об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо. Официально о решении специалиста будет объявлено в ближайшие дни. При этом он доработает этот сезон в «Антверпене».

Ранее сообщалось, что ван Боммель является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана».

Нидерландский специалист занимает пост главного тренера «Антверпена» с лета 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Бельгии и обладателем кубка страны. Кроме того, коллектив поучаствовал в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Антверпен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult