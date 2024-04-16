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Бельгия

​«Андерлехт» нарушил табу против «Сент-Жиллуаза» и единолично возглавил чемпионат Бельгии

16 Апреля 2024 • 02:42 Комментировать
Андерлехт
2:1
Юнион Сент-Жиллуаз

Смена лидера в бельгийском чемпионате - «Андерлехт» со счётом 2:1 обыграл «Сент-Жиллуаз» в рамках 33-го тура и теперь на три очка опережает своего конкурента. «Андерлехт» прервал табу, длившееся целых десять матчей - в последний раз самый титулованный клуб Бельгии переигрывал соперника в 2021 году, да и то, в кубковом матче.

Сейчас победа подоспела как нельзя кстати, вернув клубу единоличное лидерство в турнирной таблице. Третье место занимает «Брюгге», который отстаёт от «Сент-Жиллуаза» на два очка. Четвёртым идёт «Генк» - именно с ним предстоит сыграть в следующем туре «Андерлехту».

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Юнион Сент-Жиллуаз

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