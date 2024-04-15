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Бельгия

Брат Азара не сыграет до зимы

15 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать

Атакующий полузащитник «Андерлехта» Торган Азар получил серьёзную травму в последней игре, после которой его заметили на костылях. Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, у 31-летнего футболиста выявили травму крестообразной связки колена.

«Андерлехт» отмечает, что Азар пропустит долгое время. В пресс-релизе говорится, что для определения сроков отсутствия игрок пройдёт дополнительное обследование. При этом HLN сообщает, что на восстановление Азару понадобится около восьми месяцев. Таким образом, футболист не сыграет до зимы.

Торган Азар – брат Эдена Азара. Последний относительно недавно завершил футбольную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Торган Азар
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