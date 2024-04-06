​«Брюгге» стал первым европейским клубом, достигшим 50 матчей в нынешнем сезоне

«Брюгге» стал первым европейским клубом, который сыграл свой 50-й матч в текущем сезоне. Это произошло ещё первого апреля в игре против земляков из «Серкль Брюгге». Игра, напомним, закончилась вничью - 1:1.

Сейчас «Брюгге» занимает лишь третье место в турнирной таблице бельгийского чемпионата, и шансы на победу не очень велики - отставание от «Сент-Жиллуаза» и «Андерлехта» составляет восемь очков.

Напомним, что накануне появились слухи, что руководство «Брюгге» хотело бы пригласить на должность наставника клуба знаменитого Руда ван Нистелроя. В прошлом сезоне тот тренировал ПСВ.