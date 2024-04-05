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Бельгия

«Брюгге» хочет пригласить ван Нистелроя в главные тренеры

05 Апреля 2024 • 04:53 Комментировать
Серкль Брюгге
1:1
Брюгге

«Брюгге» неудачно проводит нынешний сезон, и даже во внутреннем чемпионате команда сейчас не на первых ролях. Подобное положение вещей удручает руководство клуба, которое уже приступило к поискам нового тренера. И на примете у них есть один известный парень - не кто иной, как Руд ван Нистелрой.

ейчас клубом руководит Ники Хайн, который заменил уволенного ранее Ронни Дейла. В Бельгии многие верят, что вернуть былую мощь клубу сможет именно ван Нистелрой - комментаторы и обозреватели активно подталкивают клуб к тому, чтобы связаться с бывшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Руд Ван Нистелрой

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