​Эден Азар: «Могу теперь выпить пива, но не хочу превратиться в свинью»

Повесивший бутсы на гвоздь Эден Азар рассказал о том, что сейчас, не соблюдая спортивный режим (впрочем, как утверждают многие игравшие и с ним, он и так не особо его придерживался), он может позволить себе выпить пиво. Но без фанатизма - Азар боится, что у него вырастет пресловутый «пивной животик».

- Сейчас настал момент наслаждаться жиз8нью, иногда позволяя себе пиво. Но я не хочу превратиться в поросенка. Я стараюсь поддерживать форму и играю в теннис, падель, и даже футбол с друзьями. И бегаю, - цитирует слова Азара Evening Standard.

Последним клубом Азара был мадридский «Реал», в нем он выступал с 2019 по 2023 год.