В чемпионате Бельгии прошли матчи тридцатого тура, «Гент» принимал дома «Шарлеруа» и убедительно обыграл соперника, забив тому пять безответных мячей. Омри Гандельман из «Гента», появившись на замену еще в первом тайме, очень удачно использовал свой ранний выход на поле.

Он забил целых четыре мяча и стал первым игроком в бельгийском чемпионате в 21-м веке, который забил четырежды после выхода на замену.

Тем не менее, несмотря на столь впечатляющую демонстрацию своей силы, в турнирной таблице бельгийского чемпионата «Гент» занимает лишь седьмую строчку. Лидирует в турнире «Сент-Жиллуаз».