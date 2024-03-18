Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Бельгия

​Игрок «Гента» забил 4 гола после выхода на замену

18 Марта 2024 • 00:33 Комментировать
Гент
5:0
Спортинг Шарлеруа

В чемпионате Бельгии прошли матчи тридцатого тура, «Гент» принимал дома «Шарлеруа» и убедительно обыграл соперника, забив тому пять безответных мячей. Омри Гандельман из «Гента», появившись на замену еще в первом тайме, очень удачно использовал свой ранний выход на поле.

Он забил целых четыре мяча и стал первым игроком в бельгийском чемпионате в 21-м веке, который забил четырежды после выхода на замену.

Тем не менее, несмотря на столь впечатляющую демонстрацию своей силы, в турнирной таблице бельгийского чемпионата «Гент» занимает лишь седьмую строчку. Лидирует в турнире «Сент-Жиллуаз».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гент Омри Гандельман

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult