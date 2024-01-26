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Бельгия

Матч чемпионата Бельгии «Андерлехт» - «Генк» переиграют официально

26 Января 2024 • 21:35 Комментировать

Игра 19 тура чемпионата Бельгии между брюссельским «Андерлехтом» и «Генком» из одноимённого населённого пункта будет переигран. Об этом вещает официальный портал «Генка».

В игре, которая прошла 23 декабря, победу со счётом 2:1 одержали брюссельцы. На 19-й минуте матча произошёл эпизод с 11-метровым ударом в первом тайме в ворота «Андерлехта», его гости в итоге не реализовали даже после добивания - вмешались видеоарбитры. Однако позже было определено, что арбитры встречи допустили существенную ошибку – они не зафиксировали как несколько игроков «Андерлехта» вбежали в штрафную «Генка» раньше исполнения самого пенальти.

Таким образом, в руководстве бельгийской лиги было решено переиграть встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Генк
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