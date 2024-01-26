Игра 19 тура чемпионата Бельгии между брюссельским «Андерлехтом» и «Генком» из одноимённого населённого пункта будет переигран. Об этом вещает официальный портал «Генка».

В игре, которая прошла 23 декабря, победу со счётом 2:1 одержали брюссельцы. На 19-й минуте матча произошёл эпизод с 11-метровым ударом в первом тайме в ворота «Андерлехта», его гости в итоге не реализовали даже после добивания - вмешались видеоарбитры. Однако позже было определено, что арбитры встречи допустили существенную ошибку – они не зафиксировали как несколько игроков «Андерлехта» вбежали в штрафную «Генка» раньше исполнения самого пенальти.

Таким образом, в руководстве бельгийской лиги было решено переиграть встречу.