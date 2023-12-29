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Бельгия

​Кёйт возглавил бельгийский клуб

29 Декабря 2023 • 03:13 Комментировать

Не так давно мы сообщали, что нидерландский экс-нападающий Дирк Кёйт, в прошлом защищавший цвета таких клубов, как «Фейеноорд» и «Ливерпуль», может возглавить клуб на Кипре. Однако вместо этого он решил поработать во второй лиге бельгийского футбола - Кейт стал тренером антверпенского «Беерсхота», который в настоящий момент лидирует в своей лиге. С чем в таком случае связана смена тренера, не сообщается.

Контракт с Кейтом подписан до конца сезона, сам он дежурно заявил, что ему не терпится поскорее приступить к своей работе.

Кейт закончил свою игровую карьеру в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Дирк Кёйт Беерсхот
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