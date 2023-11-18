Овермарс отстранён от футбола на год - известна шокирующая причина

Известный в прошлом игрок Марк Овермарс, который сейчас является футбольным функционером, отстранен от своей деятельности на два года, один из которых – условно.

Институт спортивной юрисдикции наказал Овермарса за отправку снимков непристойного содержания коллегам-женщинам, об этом рапортует NOS.

Зимой прошлого года «Аякс» уволил Марка из-за того, что он отправлял одной из сотрудниц фото мужского полового органа. Нидерландец работал в структуре амстердамского гранда с 2012 года.

Весной 2022 года Овермарс перешел на работу в бельгийский «Антверпен», где занимал пост спортивного директора.