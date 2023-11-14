​Хулиганы «Брюгге» атаковали конкурирующий «саппорт» прямо в фаст-фуде

Дерби города Брюгге закончилось унылыми нулями, «Брюгге» и «Серкль Брюгге» друг другу не забили, но «огоньку» событиям решили добавить фанаты - прежде всего, фанаты «Брюгге». Их не очень многочисленная, но агрессивно настроенная группировка случайно набрела на группу поклонников «Серкля», которые решили перекусить в «фаст-фуде» после не самого интересного матча.
Принимать вызов застигнутые врасплох не захотели, они закрылись в заведении, хозяин которого также решил, что так будет лучше. Но взамен хулиганы из саппорта «Брюгге» разгромили витрину, «расстреляв» ее нерастраченной пиротехникой. Обошлось, к счастью, без большого пожара, но у полиции работенки прибавилось.
Протокол игры
Миньоле Симон•Бушанан Тажон64' (Кюйпер Максим (64') •Мехеле Брэндон•Ордоньес Хоэль 29'46' (Родригеш Тьяго (46') •Мейер Бьорн•Рафаэль Онедика 41'64' (Нильсен Каспер (64') •Ветлесен Уго•Сков-Ольсен Андреас46' (Спилеерс Йорне (46') •Ванакен Ханс•Синкернагель Филип88' (Скораш Михал (88') •Ютгла Ферран
Запасные: Баланта Эдер•Яккерс Нордин
Варлесон•Сике Уго90' (Олайгбе Казим (90') •Даланн Йеспер•Уткус Эдгарас 6'70' (Попович Борис (70') •Назиньо Флавио 75'79' (Минда Алан (79') • 81'Nils De Wilde•Ван дер Брюгген Ханнес•Сомерс Тибо• 90'Лемарешаль Феликс•Гбоо Янн79' (Мьянге Сенна (79') •Денкей Кевин 29'
Запасные: Romaric Etonde•Варела Джордан•Деланге Максим
12 ноября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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