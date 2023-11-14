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Бельгия

​Хулиганы «Брюгге» атаковали конкурирующий «саппорт» прямо в фаст-фуде

14 Ноября 2023 • 02:36 Комментировать
Брюгге
0:0
Серкль Брюгге

Дерби города Брюгге закончилось унылыми нулями, «Брюгге» и «Серкль Брюгге» друг другу не забили, но «огоньку» событиям решили добавить фанаты - прежде всего, фанаты «Брюгге». Их не очень многочисленная, но агрессивно настроенная группировка случайно набрела на группу поклонников «Серкля», которые решили перекусить в «фаст-фуде» после не самого интересного матча.

Принимать вызов застигнутые врасплох не захотели, они закрылись в заведении, хозяин которого также решил, что так будет лучше. Но взамен хулиганы из саппорта «Брюгге» разгромили витрину, «расстреляв» ее нерастраченной пиротехникой. Обошлось, к счастью, без большого пожара, но у полиции работенки прибавилось.

Протокол игры  
Брюгге0:0Серкль Брюгге
Миньоле СимонБушанан Тажон 64' (Кюйпер Максим ( 64') Мехеле БрэндонОрдоньес Хоэль  29' 46' (Родригеш Тьяго ( 46') Мейер БьорнРафаэль Онедика  41' 64' (Нильсен Каспер ( 64') Ветлесен УгоСков-Ольсен Андреас 46' (Спилеерс Йорне ( 46') Ванакен ХансСинкернагель Филип 88' (Скораш Михал ( 88') Ютгла Ферран
Запасные: Баланта ЭдерЯккерс Нордин
ВарлесонСике Уго 90' (Олайгбе Казим ( 90') Даланн ЙесперУткус Эдгарас  6' 70' (Попович Борис ( 70') Назиньо Флавио  75' 79' (Минда Алан ( 79'  81') Nils De WildeВан дер Брюгген ХаннесСомерс Тибо  90'Лемарешаль ФеликсГбоо Янн 79' (Мьянге Сенна ( 79') Денкей Кевин  29'
Запасные: Romaric EtondeВарела ДжорданДеланге Максим
12 ноября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Серкль Брюгге

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