​Хулиганы «Брюгге» атаковали конкурирующий «саппорт» прямо в фаст-фуде

Дерби города Брюгге закончилось унылыми нулями, «Брюгге» и «Серкль Брюгге» друг другу не забили, но «огоньку» событиям решили добавить фанаты - прежде всего, фанаты «Брюгге». Их не очень многочисленная, но агрессивно настроенная группировка случайно набрела на группу поклонников «Серкля», которые решили перекусить в «фаст-фуде» после не самого интересного матча.

Принимать вызов застигнутые врасплох не захотели, они закрылись в заведении, хозяин которого также решил, что так будет лучше. Но взамен хулиганы из саппорта «Брюгге» разгромили витрину, «расстреляв» ее нерастраченной пиротехникой. Обошлось, к счастью, без большого пожара, но у полиции работенки прибавилось.